Рогов: ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе Орехова

Украинская армия готовит прорыв линии фронта в районе Орехова в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Глава сухопутных войск ВСУ заявил о скором наступлении на Артемовск

По словам чиновника, ВСУ стягивают на этот участок дополнительные резервы и бронетехнику, пишет Ura.ru.

«Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — цитирует Рогова РИА Новости.

Член главсовета Запорожья отметил, что украинские войска могут начать наступление уже в ближайшие дни, сообщает телеканал «360». При этом в регионе готовятся встретить противника во всеоружии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры