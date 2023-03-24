Рогов: ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе Орехова
Украинская армия готовит прорыв линии фронта в районе Орехова в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам чиновника, ВСУ стягивают на этот участок дополнительные резервы и бронетехнику, пишет Ura.ru.
«Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — цитирует Рогова РИА Новости.
Член главсовета Запорожья отметил, что украинские войска могут начать наступление уже в ближайшие дни, сообщает телеканал «360». При этом в регионе готовятся встретить противника во всеоружии.
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