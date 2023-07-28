Рогов: ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе

Российские бойцы сдерживают шквал атак ВСУ на Времевском выступе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Один российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ на Времевском выступе

По словам эксперта, на этом участке идут тяжелые бои, противнику удалось зайти на окраины села Старомайорское.

«Но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника. Позиции нашими воинами удерживаются», — подчеркнул глава пророссийского движения.

Как отметил Рогов, ВСУ несут колоссальные безвозвратные потери, а от самого Старомайорского практически ничего не осталось. Эксперт пояснил, что украинская армия перебрасывает все больше сил на Времевский выступ, пытаясь закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное и получить возможность выйти на оперативный простор с направлением к Азовскому морю.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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