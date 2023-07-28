Рогов: ВС России сдерживают атаки ВСУ на Времевском выступе
Российские бойцы сдерживают шквал атак ВСУ на Времевском выступе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам эксперта, на этом участке идут тяжелые бои, противнику удалось зайти на окраины села Старомайорское.
«Но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника. Позиции нашими воинами удерживаются», — подчеркнул глава пророссийского движения.
Как отметил Рогов, ВСУ несут колоссальные безвозвратные потери, а от самого Старомайорского практически ничего не осталось. Эксперт пояснил, что украинская армия перебрасывает все больше сил на Времевский выступ, пытаясь закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное и получить возможность выйти на оперативный простор с направлением к Азовскому морю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru