Депутат Бессараб: Отсрочка пенсии может повысить выплаты на 40%
Россияне могут увеличить пенсионные выплаты, отсрочив выход на пенсию. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила парламентарий, иногда люди, достигшие возраста выхода на пенсию, понимают, что могут и хотят продолжать работу. При этом не все знают о возможности повышений выплат при отсрочке выхода на пенсию на несколько лет.
«Чтобы принять решение, надо взвешивать все возможности. И за пять лет работы можно повысить пенсию на 40 процентов, если не получать ее в этот срок», — указала Бессараб.
Депутат посоветовала внимательно изучать все возможности, чтобы принять решение о выходе на пенсию.
Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2025 году на страховую пенсию могут рассчитывать россияне пенсионного возраста, которые накопили 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов, пишет 360.ru.
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