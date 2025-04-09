Депутат Бессараб: Отсрочка пенсии может повысить выплаты на 40%

Россияне могут увеличить пенсионные выплаты, отсрочив выход на пенсию. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила парламентарий, иногда люди, достигшие возраста выхода на пенсию, понимают, что могут и хотят продолжать работу. При этом не все знают о возможности повышений выплат при отсрочке выхода на пенсию на несколько лет.

«Чтобы принять решение, надо взвешивать все возможности. И за пять лет работы можно повысить пенсию на 40 процентов, если не получать ее в этот срок», — указала Бессараб.

Депутат посоветовала внимательно изучать все возможности, чтобы принять решение о выходе на пенсию.

Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2025 году на страховую пенсию могут рассчитывать россияне пенсионного возраста, которые накопили 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов, пишет 360.ru.

