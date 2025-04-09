МВД России рассказало о новой схеме мошенничества

МВД России предупредило о новом способе мошенничества — некоторым россиянам стали приходить письма якобы из Федеральной налоговой службы. Их рассылают мошенники в попытке завладеть персональными данными россиян, сообщила пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

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Отличить фейковый документ можно по неверным абонентским номерам, фальшивым подписи и коду, кроме того, на бланке могут быть указаны фамилии и инициалы несуществующих работников.

Ранее в МВД предупредили граждан о мошеннической схеме, связанной с фейковыми лотереями и розыгрышами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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