МВД России рассказало о новой схеме мошенничества

Отличить фейковый документ можно по неверным абонентским номерам, фальшивым подписи и коду, кроме того, на бланке могут быть указаны фамилии и инициалы несуществующих работников.

Ранее в МВД предупредили граждан о мошеннической схеме, связанной с фейковыми лотереями и розыгрышами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

