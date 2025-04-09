В Оренбургской области сбили четыре украинских беспилотника
9 апреля 202508:58
Четыре беспилотника ВСУ нейтрализовали в Оренбургской области, передает Минобороны.
«С 6.30 до 7.05 мск... перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО, пишет RT.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Евгений Солнцев заявил об отражении атаки БПЛА на военный аэродром в регионе, жертв нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru