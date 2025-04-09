В Оренбургской области сбили четыре украинских беспилотника

Четыре беспилотника ВСУ нейтрализовали в Оренбургской области, передает Минобороны.

«С 6.30 до 7.05 мск... перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО, пишет RT.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Евгений Солнцев заявил об отражении атаки БПЛА на военный аэродром в регионе, жертв нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры