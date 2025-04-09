Из задымленной зоны роддома в Москве спасли 29 человек
Пожар произошел в здании роддома на Госпитальной площади в Москве, из задымленной зоны спасли 29 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в семиэтажном административном здании. Пациентов и персонал в целях безопасности разместили в другом корпусе.
«В ходе разведки пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли 29 человек из задымленной зоны на 7 этаже роддома», - подчеркнули в ведомстве.
Позже стало известно, что пожар ликвидирован, обошлось без пострадавших.
Ранее возгорание произошло в кафе и торговых павильонах на Семинском перевале в Республике Алтай, площадь пожара составила 800 квадратных метров, пишет Ura.ru.
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