В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 98 человек
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминиканской Республике достигло 98. Об этом заявил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, передает Agence France-Presse.
«Предварительное число погибших выросло до 98», - указал Мендес.
Ранее в Санто-Доминго частично обрушилась крыша ночного клуба Jet Set, в заведении находилось много людей. Экстренные службы ведут разбор завалов и поиск выживших. В Доминиканской Республике объявили трехдневный национальный траур.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на посольство России, предварительно, в числе жертв ЧП нет иностранцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России рассказало о новой схеме мошенничества
- В Оренбургской области сбили четыре украинских беспилотника
- Михаил Ефремов вышел из колонии
- Кадыров призвал выдворить из Чечни семьи причастных к нападению на пост ДПС
- В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром
- В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 98 человек
- Из задымленной зоны роддома в Москве спасли 29 человек
- Над Россией уничтожили 158 беспилотников ВСУ
- Трамп заявил, что Германия почти обанкротилась из-за зеленой энергетики
- Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru