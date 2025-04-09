В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 98 человек

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминиканской Республике достигло 98. Об этом заявил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, передает Agence France-Presse.

В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 66 человек

«Предварительное число погибших выросло до 98», - указал Мендес.

Ранее в Санто-Доминго частично обрушилась крыша ночного клуба Jet Set, в заведении находилось много людей. Экстренные службы ведут разбор завалов и поиск выживших. В Доминиканской Республике объявили трехдневный национальный траур.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на посольство России, предварительно, в числе жертв ЧП нет иностранцев.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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