Михаил Ефремов вышел из колонии

Ранее суд удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Отмечалось, что актер выйдет из колонии 9 апреля.

По словам Падалко, Ефремов был освобожден из колонии. Бывший заключенный отбыл в Москву. Как отметил защитник, Ефремов займется своим здоровьем, а затем вернется к карьере, «потому что он талантливый артист очень». Падалко рассказал, что актер любит свою профессию и скучал по ней: в колонии он даже снимал короткие фильмы, «насколько возможно было».

Ранее адвокат заявлял, что после выхода из колонии Михаил Ефремов будет лечиться: у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких, а в ИК-4 не было полноценной возможности для лечения, напоминает 360.ru.

