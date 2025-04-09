Михаил Ефремов вышел из колонии
Актер Михаил Ефремов, который отбывал наказание за смертельное ДТП, покинул территорию исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Об этом сообщил журналистам адвокат артиста Юрий Падалко.
Ранее суд удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Отмечалось, что актер выйдет из колонии 9 апреля.
По словам Падалко, Ефремов был освобожден из колонии. Бывший заключенный отбыл в Москву. Как отметил защитник, Ефремов займется своим здоровьем, а затем вернется к карьере, «потому что он талантливый артист очень». Падалко рассказал, что актер любит свою профессию и скучал по ней: в колонии он даже снимал короткие фильмы, «насколько возможно было».
Ранее адвокат заявлял, что после выхода из колонии Михаил Ефремов будет лечиться: у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких, а в ИК-4 не было полноценной возможности для лечения, напоминает 360.ru.
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