Рогов: ВС России начали зачистку Времевки

Российские войска выбили украинские силы из населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил руководитель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее эксперт сообщал, что в селе Времевка армия России подняла флаг страны, продвинулась и закрепилась на позициях.

Как отметил Рогов, под натиском российских войск ВСУ выбиты из населенного пункта.

«Сейчас там идет полная зачистка... от остатков украинских боевиков», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что российская армия освободила село Славянка в ДНР.

