Рогов: ВС России начали зачистку Времевки
Российские войска выбили украинские силы из населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил руководитель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее эксперт сообщал, что в селе Времевка армия России подняла флаг страны, продвинулась и закрепилась на позициях.
Как отметил Рогов, под натиском российских войск ВСУ выбиты из населенного пункта.
«Сейчас там идет полная зачистка... от остатков украинских боевиков», — указал эксперт.
Ранее стало известно, что российская армия освободила село Славянка в ДНР.
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