ВС РФ освободили Славянку в ДНР
17 января 202515:08
Российские войска освободили в Донецкой народной республике (ДНР) село Славянка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделеними группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
В ведомстве добавили, что кроме Славянки ВС РФ освободили в ДНР населённые пункты Шевченко, Песчаное и Украинка.
Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области были освобождены деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru