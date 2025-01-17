ВС РФ освободили Славянку в ДНР

Российские войска освободили в Донецкой народной республике (ДНР) село Славянка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Украинка

Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделеними группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В ведомстве добавили, что кроме Славянки ВС РФ освободили в ДНР населённые пункты Шевченко, Песчаное и Украинка.

Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области были освобождены деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны РФСпецоперацияДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры