ВС РФ освободили Славянку в ДНР

Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделеними группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В ведомстве добавили, что кроме Славянки ВС РФ освободили в ДНР населённые пункты Шевченко, Песчаное и Украинка.

Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области были освобождены деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное, сообщает RT.

