Рогов: В Запорожье находятся десятки тысяч готовых к наступлению бойцов ВСУ

«К сожалению, сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Глава пророссийского движения подчеркнул, что ВСУ перебросили достаточное количество военных, которые могут активно действовать на запорожском направлении.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ скопили силы на передовой для начала контрнаступления в регионе. Противник может перейти к основным действиям после разведки боем, пишет «Свободная пресса».

