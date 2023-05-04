Рогов: В Запорожье находятся десятки тысяч готовых к наступлению бойцов ВСУ
Украинская армия сосредоточила несколько десятков тысяч бойцов на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«К сожалению, сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.
Глава пророссийского движения подчеркнул, что ВСУ перебросили достаточное количество военных, которые могут активно действовать на запорожском направлении.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ скопили силы на передовой для начала контрнаступления в регионе. Противник может перейти к основным действиям после разведки боем, пишет «Свободная пресса».
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