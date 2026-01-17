В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для дронов

Двести тысяч терминалов широкополосной спутниковой связи для БПЛА произведут в России. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Вот терминал, 200 тысяч будет выпущено в этом году», - отметил Баканов, демонстрируя устройство.

Также глава «Роскосмоса» показал космический аппарат дистанционного зондирования «Зоркий». Спутник позволяет вести картографирование, три таких аппарата запустили в космос в декабре 2025 года.

Ранее Баканов сообщал, что коммерческий сервис спутниковой связи на базе частной низкоорбитальной группировки начнет работать к 2027 году.

