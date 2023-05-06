Рогов: Украинские войска перебросили бронетехнику в Запорожскую область

«Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», — цитирует эксперта РИА Новости.

Также украинская армия разместила на передовой многотысячную группировку.

По словам Рогова, ситуация в Запорожской области напряженная. Однако паники среди местных жителей нет. Кроме того, Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, речи об эвакуации сотрудников не идет.

