Рогов: Украинские войска перебросили бронетехнику в Запорожскую область
ВСУ перебросили бронетехнику на линию фронта в Запорожскую область. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», — цитирует эксперта РИА Новости.
Также украинская армия разместила на передовой многотысячную группировку.
По словам Рогова, ситуация в Запорожской области напряженная. Однако паники среди местных жителей нет. Кроме того, Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, речи об эвакуации сотрудников не идет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru