Рогов: Украинские войска перебросили бронетехнику в Запорожскую область

ВСУ перебросили бронетехнику на линию фронта в Запорожскую область. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», — цитирует эксперта РИА Новости.

Также украинская армия разместила на передовой многотысячную группировку.

По словам Рогова, ситуация в Запорожской области напряженная. Однако паники среди местных жителей нет. Кроме того, Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, речи об эвакуации сотрудников не идет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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