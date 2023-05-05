В Запорожье ждут наступления ВСУ в ближайшие часы

Наступление украинских войск в Запорожской области произойдет в ближайшие дни или часы, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».

По его словам, об этом говорит сосредоточение значительного числа формирований Вооруженных сил Украины у линии боевого соприкосновения.

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«По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, где борются с режимом, а также информации с беспилотников – противник подтягивает силы», - отметил Балицкий.

Он также рассказал, что все зеленые насаждения около линии соприкосновения забиты украинской техникой и личным составом, кроме того, противником полностью выселена прифронтовая, серая зона, целый город Степногорск.

Балицкий назвал ситуацию напряженной, но отметил, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается.

«Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», - добавил глава Запорожской области.

Ранее стало известно, что в Запорожской области заявили о частичном вывозе населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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