Экс-игрок сборной России и «Ахмата» Семенов завершил карьеру

Бывший футболист клуба «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов решил завершить профессиональную карьеру. Об этом спортсмен рассказал порталу «Чемпионат».

Корреспонденты издания обратили внимание, что в мае прошлого года 36-летний Семенов говорил о желании играть, но в августе сообщил, что завершит карьеру. Спортсмен поделился, что обсуждал возможности сотрудничества с командами «Химки» и «Пари НН», но они «сетовали на возраст». По словам Семенова, он был в тонусе и хотел вернуться в игру.

«Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру», — подчеркнул футболист.

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