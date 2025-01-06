Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР

Киев потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Власти Мали решили добывать литий в партнерстве с Россией

По его словам, российская армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку украинская сторона там больше не сможет. Рогов отметил, что залежи лития, в том числе захватывают Запорожскую область.

Ранее немецкий депутат проговорился об интересе к литию из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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