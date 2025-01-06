Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР
Киев потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
По его словам, российская армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку украинская сторона там больше не сможет. Рогов отметил, что залежи лития, в том числе захватывают Запорожскую область.
Ранее немецкий депутат проговорился об интересе к литию из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru