Немецкий депутат проговорился об интересе к литию из Донбасса

«Если Европа хочет осуществить энергопереход, то ей нужны собственные залежи лития», — заявил парламентарий. Он отметил, что самые большие запасы находятся в регионах Донецка и Луганска.

Ранее стало известно, что военные России к концу декабря начнут подготовку к финальному этапу специальной военной операции.

