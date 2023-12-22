Немецкий депутат проговорился об интересе к литию из Донбасса

Странам Европейского союза требуются залежи лития, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.

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«Если Европа хочет осуществить энергопереход, то ей нужны собственные залежи лития», — заявил парламентарий. Он отметил, что самые большие запасы находятся в регионах Донецка и Луганска.

Ранее стало известно, что военные России к концу декабря начнут подготовку к финальному этапу специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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