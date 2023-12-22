Немецкий депутат проговорился об интересе к литию из Донбасса
22 декабря 202306:40
Странам Европейского союза требуются залежи лития, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.
«Если Европа хочет осуществить энергопереход, то ей нужны собственные залежи лития», — заявил парламентарий. Он отметил, что самые большие запасы находятся в регионах Донецка и Луганска.
Ранее стало известно, что военные России к концу декабря начнут подготовку к финальному этапу специальной военной операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru