Власти Мали решили добывать литий в партнерстве с Россией

Мали рассчитывает, что совместно с Россией в республике будет вестись добыча, разработка и переработка лития, заявил министр экономики и финансов Республики Мали Альфуссейни Сану.

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Он отметил, что Мали обратилось к России по этому вопросу и рассчитывает начать разработку, добычу и переработку лития до 6% концентрации. По словам Альфуссейни Сану, в течение семи-восьми лет Мали планирует выйти на такой уровень переработки лития, который позволил бы самостоятельно создавать электрические батарейки.

Ранее сообщалось, что крупнейший мировой производитель лития, металла, который в последние годы приобрел огромное значение для ключевых экономик, на фоне резкого уменьшения его стоимости объявил о планах по снижению расходов. В частности, американская Albemarle намерена сократить затраты на 95 млн долларов в год и уволить неназванное число сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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