Власти Мали решили добывать литий в партнерстве с Россией

Он отметил, что Мали обратилось к России по этому вопросу и рассчитывает начать разработку, добычу и переработку лития до 6% концентрации. По словам Альфуссейни Сану, в течение семи-восьми лет Мали планирует выйти на такой уровень переработки лития, который позволил бы самостоятельно создавать электрические батарейки.

Ранее сообщалось, что крупнейший мировой производитель лития, металла, который в последние годы приобрел огромное значение для ключевых экономик, на фоне резкого уменьшения его стоимости объявил о планах по снижению расходов. В частности, американская Albemarle намерена сократить затраты на 95 млн долларов в год и уволить неназванное число сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

