Рогов сообщил об уничтожении нескольких штурмовых групп ВСУ у Вербового
Российские военные ликвидировали несколько штурмовых групп ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Продолжаются попытки атак поселка Вербовое. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника», — указал Рогов.
Также эксперт рассказал об ожесточенных позиционных боях в районе Работино и на Времевском выступе. Как отметил Рогов, в целом обстановка на линии фронта под контролем российских сил.
Ранее экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил о больших потерях ВСУ у Работино, за 2,5 месяца были ранены и убиты десятки тысяч бойцов, пишет «Свободная пресса».
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