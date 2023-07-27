Рогов сообщил о ротации ВСУ на Запорожском направлении
ВСУ после провала наступления на ореховском направлении пытаются провести ротацию в Запорожской области и передислоцироваться для подготовки нового удара. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки украинских войск в направлении Работино, российские силы уничтожили ряд вооружений и техники ВСУ.
«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку», — цитирует Рогова РИА Новости.
Эксперт указал, что украинские войска пытаются захватить Работино и получить оперативный простор для последующего выхода к Токмаку и берегу Азовского моря. Однако попытки противника «вгрызться» в линию обороны армии России тщетны, военные РФ удерживают свои позиции, отмечает RT.
Между тем New York Times сообщила о начале главной фазы контрнаступления ВСУ. Украинские силы намерены совершить основной прорыв в южной части Запорожской области, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru