Рогов сообщил о появлении молодых немецких бойцов на запорожском направлении

Немецкие бойцы появились на линии боевого соприкосновения в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«На запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — цитирует чиновника ТАСС.

Рогов также добавил, что при радиоперехватах на этом участке фронта часто слышна польская речь.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы из Польши и Грузии помогали ВСУ в обороне Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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