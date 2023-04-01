Рогов сообщил о появлении молодых немецких бойцов на запорожском направлении

«На запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — цитирует чиновника ТАСС.

Рогов также добавил, что при радиоперехватах на этом участке фронта часто слышна польская речь.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы из Польши и Грузии помогали ВСУ в обороне Артемовска.

