Рогов рассказал об отражении крупной атаки штурмовой группы ВСУ в Запорожье
Российские силы отбили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
ВСУ попытались прорваться по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, «чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь».
По словам чиновника, у противника было три роты переданных Польшей танков Т-72, танки Т-64, кроме того, российские военные с помощью беспилотников обнаружили 20 украинских БМП-1 и БТР YPR-765, пишет Газета.ру.
«Подтвержденные потери: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников», — цитирует Рогова ТАСС.
Член главного совета областной администрации отметил, что российские войска ликвидировали более ста бойцов ВСУ, другие солдаты отступили, пишет «Свободная пресса».
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