Рогов рассказал об отражении крупной атаки штурмовой группы ВСУ в Запорожье

Российские силы отбили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

СМИ: ВСУ получили 13 миллионов единиц оружия в течение года

ВСУ попытались прорваться по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, «чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь».

По словам чиновника, у противника было три роты переданных Польшей танков Т-72, танки Т-64, кроме того, российские военные с помощью беспилотников обнаружили 20 украинских БМП-1 и БТР YPR-765, пишет Газета.ру.

«Подтвержденные потери: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников», — цитирует Рогова ТАСС.

Член главного совета областной администрации отметил, что российские войска ликвидировали более ста бойцов ВСУ, другие солдаты отступили, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВооруженные Силы РФВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры