Рогов рассказал о переброске украинской боевой авиации на Запорожское направление

Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», — цитирует чиновника РИА Новости.

Рогов указал, что на этот участок направляют советские истребители и вертолеты, пишет «Свободная пресса». Воздушные суда были неофициально переданы Киеву странами бывшего Варшавского договора и вывезены США из Афганистана.

Ранее Рогов сообщил, что Киев проводит «скрытую мобилизацию» в украинских вузах, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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