Рогов рассказал о переброске украинской боевой авиации на Запорожское направление
Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», — цитирует чиновника РИА Новости.
Рогов указал, что на этот участок направляют советские истребители и вертолеты, пишет «Свободная пресса». Воздушные суда были неофициально переданы Киеву странами бывшего Варшавского договора и вывезены США из Афганистана.
Ранее Рогов сообщил, что Киев проводит «скрытую мобилизацию» в украинских вузах, напоминает РИА ФАН.
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