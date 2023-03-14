Марочко заявил о прибытии в Константиновку фур с западной военной помощью для ВСУ

По словам офицера, на одну из перевалочных баз Константиновки прибыли десять грузовиков объемом 96 кубометров. Отправитель груза неизвестен, однако все прибывшие машины имеют польские номера, указывает телеканал «360».

«Частично также стал известен состав груза. В него вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам) средства бронезащиты, средства связи, (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодроновые ружья», — написал Марочко в Telegram.

Офицер указал, что часть грузов перемещали в военные автомобили, убывавшие в направлении Часова Яра, пишет Газета.ру.

