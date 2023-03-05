Рогов раскрыл план ВСУ о создании ударной группы для наступления на юге
В ВСУ формируют ударную группу для наступления на юге, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.
«Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении», — сказал он.
ВСУ намерены весной начать наступление на освобожденную часть Запорожской области, чтобы получить выход к Азовскому морю и «перерезать сухопутный коридор в Крым» российским войскам.
Резервы у ВСУ сконцентрированы в Днепропетровской области Украины, аа также в оккупированных Украиной районах Запорожской области России. По данным Рогова, туда перебросили около 12 тыс. человек.
«Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля», — заявил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что недовольство украинскими властями все больше нарастает в подконтрольном Киеву городу Запорожье. По словам чиновника, киевский режим «проиграл битву за души и умы» местного населения.
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