Рогов раскрыл план ВСУ о создании ударной группы для наступления на юге

«Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении», — сказал он.

ВСУ намерены весной начать наступление на освобожденную часть Запорожской области, чтобы получить выход к Азовскому морю и «перерезать сухопутный коридор в Крым» российским войскам.

Резервы у ВСУ сконцентрированы в Днепропетровской области Украины, аа также в оккупированных Украиной районах Запорожской области России. По данным Рогова, туда перебросили около 12 тыс. человек.

«Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля», — заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что недовольство украинскими властями все больше нарастает в подконтрольном Киеву городу Запорожье. По словам чиновника, киевский режим «проиграл битву за души и умы» местного населения.



