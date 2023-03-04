Рогов: В Запорожье зреет бунт против киевского режима

Недовольство украинскими властями все больше нарастает в подконтрольном Киеву городу Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По словам чиновника, киевский режим «проиграл битву за души и умы» местного населения.

«Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит [президент Украины Владимир] Зеленский, и ждут скорейшего освобождения», — рассказал Рогов РИА Новости.

Собеседник агентства указал, что в отрядах местной территориальной обороны происходит все больше случаев неповиновения Киеву: так, среди бойцов было более десятка столкновений с украинскими военными. После запорожцы оставляли свои позиции на линии соприкосновения и переходили на сторону России.

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ФОТО: РИА Новости
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