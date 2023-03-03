ВСУ открыли огонь по силовикам РФ во время ротации на ЗАЭС

Инцидент произошел во время ротации экспертов МАГАТЭ, которые дежурят на станции и следят за ее работой. Также Карчаа сообщил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.

1 марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продолжают срывать, за подобными провокациями стоят спецслужбы Запада, сообщает НСН.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. В случае катастровы зона радиационного заражения составит более 5,3 тысяч квадратных метров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии. После аварии Черное и Азовское моря, а также Босфорский пролив на длительное время перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации.

