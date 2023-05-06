Риттер: Запад уничтожает украинцев, отправляя незнакомую ВСУ технику

Запад «уничтожает украинцев», отправляя Киеву незнакомое для ВСУ вооружение. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.

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«Это глупо. Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет», — считает эксперт.

По словам Риттера, украинская армия получает технику, с которой не умеет обращаться. Экс-разведчик указал, что отправка Киеву западного вооружения не окажет никакого влияния на ход боевых действий.

Как отметил эксперт, каждый переданный немецкий танк Leopard станет для украинских солдат «гробом на колесах». Риттер пояснил, что машина требует другого подхода и обслуживания в отличие от знакомых ВСУ танков Т-72.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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