РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь
Пара снайперов первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировала наблюдателя ВСУ и помогла артиллеристам уничтожить до 10 бойцов противника. Об этом рассказал российский снайпер в беседе с РИА Новости.
«Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, был обнаружен и ликвидирован украинский наблюдатель, пишет RT.
Военный указал, что снайперская пара работает в ночное время, чтобы причинить противнику максимальный дискомфорт. Российские бойцы вели работу по позициям ВСУ на расстоянии около 700 метров.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Запорожской области, напоминает Ura.ru.
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- РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru