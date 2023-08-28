РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь

Пара снайперов первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировала наблюдателя ВСУ и помогла артиллеристам уничтожить до 10 бойцов противника. Об этом рассказал российский снайпер в беседе с РИА Новости.

Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

«Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, был обнаружен и ликвидирован украинский наблюдатель, пишет RT.

Военный указал, что снайперская пара работает в ночное время, чтобы причинить противнику максимальный дискомфорт. Российские бойцы вели работу по позициям ВСУ на расстоянии около 700 метров.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Запорожской области, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры