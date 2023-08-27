Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
27 августа 202320:59
Артиллеристы первой гвардейской танковой армии ВС РФ ударили по бронегруппе Вооруженных сил Украины в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
ВСУ пытались наступать на позиции российских войск. Отмечается, что противник предпринял атаку бронированной техникой.
«Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», - сообщил собеседник агентства.
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина в скором времени потеряет Харьков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru