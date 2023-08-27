Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы первой гвардейской танковой армии ВС РФ ударили по бронегруппе Вооруженных сил Украины в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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ВСУ пытались наступать на позиции российских войск. Отмечается, что противник предпринял атаку бронированной техникой.

«Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», - сообщил собеседник агентства.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина в скором времени потеряет Харьков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХарьковРоссийская АрмияУкраина

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