Республика Марий Эл направит на территорию Украины 250 добровольцев

250 добровольцев для участия в специальной военной операции направит республика Марий Эл. Об этом заявил глава республики Юрий Зайцев. Таким образом, он отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что каждый регион России должен направить на Украину по тысяче добровольцев.

«74 человека от этого плана уже направлены для выполнения задач СВО. В ближайшее время оставшаяся часть добровольцев также отправится к тем, кто уже принимает участие в освобождении Донбасса», — сообщил глава республики, передают «РИА Новости».

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Он также подчеркнул, что на территории Украины уже находятся 500 добровольцев из Марий Эл, которые служат в трех сформированных именных подразделениях: «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден», названных в честь исторических героев марийского народа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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