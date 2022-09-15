Республика Марий Эл направит на территорию Украины 250 добровольцев

250 добровольцев для участия в специальной военной операции направит республика Марий Эл. Об этом заявил глава республики Юрий Зайцев. Таким образом, он отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что каждый регион России должен направить на Украину по тысяче добровольцев.

«74 человека от этого плана уже направлены для выполнения задач СВО. В ближайшее время оставшаяся часть добровольцев также отправится к тем, кто уже принимает участие в освобождении Донбасса», — сообщил глава республики, передают «РИА Новости».