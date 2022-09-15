Республика Марий Эл направит на территорию Украины 250 добровольцев
250 добровольцев для участия в специальной военной операции направит республика Марий Эл. Об этом заявил глава республики Юрий Зайцев. Таким образом, он отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что каждый регион России должен направить на Украину по тысяче добровольцев.
«74 человека от этого плана уже направлены для выполнения задач СВО. В ближайшее время оставшаяся часть добровольцев также отправится к тем, кто уже принимает участие в освобождении Донбасса», — сообщил глава республики, передают «РИА Новости».
Он также подчеркнул, что на территории Украины уже находятся 500 добровольцев из Марий Эл, которые служат в трех сформированных именных подразделениях: «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден», названных в честь исторических героев марийского народа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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