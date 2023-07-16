Развозжаев: у Севастополя сбиты или подавлены беспилотники
Силы противовоздушной обороны России, а также флот и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
Он назвал нападение массированным и продолжительным. В нем участвовали восемь дронов. В результате шесть аппаратов подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Два дрона были уничтожены на внешнем рейде.
Объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.
Минувшей ночью стало известно, что российские силы противовоздушной обороны и флот отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Развозжаев: у Севастополя сбиты или подавлены беспилотники
- В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО ради стабильности
- Названа уязвимость западной военной техники на Украине
- В США заявили, что роспуск НАТО — лучшее, что может случиться с Украиной
- Полковник Макгрегор: в случае войны Москва направит в Атлантический океан подводный флот
- СМИ: министр финансов США съела в Китае галлюциногенные грибы
- ПВО и флот РФ отражают атаку БПЛА на Севастополь
- Футболист «Зенита» Вендел: Обстановка в клубе ужасная
- Экс-разведчик Риттер: у НАТО остался военный способ решения конфликта с РФ
- «Интер Майами» официально подтвердил переход Месси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru