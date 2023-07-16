Развозжаев: у Севастополя сбиты или подавлены беспилотники

Он назвал нападение массированным и продолжительным. В нем участвовали восемь дронов. В результате шесть аппаратов подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Два дрона были уничтожены на внешнем рейде.

Объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

Минувшей ночью стало известно, что российские силы противовоздушной обороны и флот отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

