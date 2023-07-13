Shot: Беспилотник ВСУ атаковал завод в Стародубе под Брянском

Украинские войска атаковали завод «Консервсушпрод» в Стародубе Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание предприятия.

«Повреждена шиферная кровля цеха №1», — пишет SHOT.

Никто не пострадал.

«Консервсушпрод» производит консервы, молочную продукцию и сухие пайки для гособоронзаказа. В мае завод уже подвергался атаке со стороны ВСУ: из-за сброса боеприпаса с беспилотника была повреждена крыша здания.

Ранее фермеры в Крыму обнаружили обломки разорвавшегося дрона Mugin 5, напоминает Ura.ru. Аппарат способен нести до 25 килограммов взрывчатки.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ЗаводВСУБеспилотникиБрянская Область

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