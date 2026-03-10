ЦБ сообщил о снижении хищений через банкоматы на 40%
Осеннее ужесточение правил снятия наличных позволило сократить хищения через банкоматы на 40% по сравнению с летними пиковыми значениями. Об этом в интервью NEWS.ru заявил начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов.
По его словам, снижение стало возможным благодаря обязательной проверке операций на признаки мошенничества. Марданов отметил, что злоумышленники все чаще используют схему «адресного» обналичивания через курьеров, однако после введения новых мер эффект оказался почти мгновенным. По его оценке, за один квартал после их внедрения удалось предотвратить хищения примерно на 1 миллиард рублей.
Он пояснил, что при подозрительных операциях — например, при нетипичной сумме, времени или месте снятия — банк может приостановить выдачу наличных на 48 часов и установить лимит 50 тысяч рублей в сутки.
Марданов подчеркнул, что речь не идет о полной блокировке средств: при необходимости клиент может снять любую сумму в отделении банка, предъявив паспорт. По его словам, такая мера позволяет остановить человека, который может находиться под влиянием мошенников, передает «Радиоточка НСН».
