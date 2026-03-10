ЦБ сообщил о снижении хищений через банкоматы на 40%

Осеннее ужесточение правил снятия наличных позволило сократить хищения через банкоматы на 40% по сравнению с летними пиковыми значениями. Об этом в интервью NEWS.ru заявил начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов.

По его словам, снижение стало возможным благодаря обязательной проверке операций на признаки мошенничества. Марданов отметил, что злоумышленники все чаще используют схему «адресного» обналичивания через курьеров, однако после введения новых мер эффект оказался почти мгновенным. По его оценке, за один квартал после их внедрения удалось предотвратить хищения примерно на 1 миллиард рублей.