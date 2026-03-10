Бородин потребовал от Пугачевой пять миллионов рублей
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что требует от певицы Аллы Пугачевой пять миллионов рублей и рассчитывает на ее личное участие в следующем судебном заседании. Об этом он рассказал «Газете.Ru» после судебной беседы, прошедшей 10 марта.
По словам Бородина, встреча с представительницей артистки прошла спокойно. Он отметил, что на беседу приехала адвокат Пугачевой, однако у нее пока не было доверенности — получить ее, как ожидается, она сможет в консульстве 6 апреля. Бородин сообщил, что попросил передать певице просьбу приехать на следующее заседание и сделать процесс открытым.
Он выразил надежду, что Пугачева лично примет участие в разбирательстве и будет отстаивать свою позицию в суде. По его словам, стороны смогут представить свои аргументы, а окончательное решение примет суд.
Бородин добавил, что размер заявленной компенсации составляет 5 млн рублей. Он отметил, что понимает, что суд может не удовлетворить требование в полном объеме, однако заявил, что любую присужденную сумму намерен направить на специальную военную операцию. По его оценке, шансы на победу в деле «очень высокие», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач объяснила, почему солнце не спасает россиян от дефицита витамина D
- Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях
- «Патриоты» — на Восток: Зачем ВСУ атаковали Брянск иностранными ракетами
- Теннисистку Туаеву дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи
- Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску, ранены 37
- В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
- «У вас все в порядке?»: Юрий Стоянов раскрыл секреты альбома «Селфи»
- Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА в Запорожской области
- Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
- Верховный суд поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park