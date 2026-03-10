Бородин потребовал от Пугачевой пять миллионов рублей

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что требует от певицы Аллы Пугачевой пять миллионов рублей и рассчитывает на ее личное участие в следующем судебном заседании. Об этом он рассказал «Газете.Ru» после судебной беседы, прошедшей 10 марта.

По словам Бородина, встреча с представительницей артистки прошла спокойно. Он отметил, что на беседу приехала адвокат Пугачевой, однако у нее пока не было доверенности — получить ее, как ожидается, она сможет в консульстве 6 апреля. Бородин сообщил, что попросил передать певице просьбу приехать на следующее заседание и сделать процесс открытым.