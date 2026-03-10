Вооруженный конфликт в странах Персидского залива поставил под сомнение будущее Дубая как центра притяжения туристов, пишут СМИ. Подобные прогнозы делаются на фоне рекомендаций Минэкономразвития заморозить продвижение туров в ряд стран Персидского залива, а также отмены рейсов «Аэрофлота» между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта. По словам Горина, турпоток сейчас распространяется из опасных стран на другие направления.

«Так как сейчас по шести странам Ближнего Востока, а также по Ирану, Израилю и Кубе действуют рекомендации Минэкономразвития, организованного турпотока в эти страны нет до снятия этих ограничений. Это не означает, что граждане не могут эти страны самостоятельно посещать, но ответственность за себя несут сами туристы. Соответственно, туроператоры делают перевод поездок на другие направления — Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланку, Китай и другие страны. От продолжительности этих рекомендаций будет зависеть и последующее восстановление направлений, потому что доля стран Ближнего Востока в общем выездном организованном турпотоке составляет 17%. То есть сейчас 17% выездного туризма переориентируется на другие страны», — сказал Горин.