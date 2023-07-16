ПВО и флот РФ отражают атаку БПЛА на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны и флот отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, это произошло в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находятся в готовности.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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