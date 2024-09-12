СМИ: Отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Киева
Контрнаступление российской армии в Курской области может дать существенный символический эффект, что окончательно разрушит надежды Украины на успех своей операции, сообщает Wall Street Journal.
Издание пишет, что успехи России могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от курской авантюры ВСУ. При этом Запад оказывает давление на Киев, требуя сформулировать реалистичные военные планы.
Ранее российские военные перешли в контратаку в Кореневском районе Курской области. Подразделения ВС РФ освободили Внезапное и Гордеевку, а также навязали противнику бои за Викторовку. Часть подразделений ВСУ на участке оказалась под угрозой окружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru