Российская артиллерия разгромила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — цитирует RT слова военнослужащего ВС РФ.

Координаты местоположения украинской военной техники были получены с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Их получили артиллеристы, в составе котоых боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка Запорожской области в ходе наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 31 декабря.

