Российская артиллерия разгромила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении

Батарея 152-мм пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа атаковала и уничтожила скопление бронетехники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — цитирует RT слова военнослужащего ВС РФ.

Координаты местоположения украинской военной техники были получены с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Их получили артиллеристы, в составе котоых боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка Запорожской области в ходе наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 31 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФРоссияВСУ
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