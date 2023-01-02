Российская артиллерия разгромила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении
Батарея 152-мм пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа атаковала и уничтожила скопление бронетехники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — цитирует RT слова военнослужащего ВС РФ.
Координаты местоположения украинской военной техники были получены с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Их получили артиллеристы, в составе котоых боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка Запорожской области в ходе наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 31 декабря.
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