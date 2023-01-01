Минобороны РФ сообщило об атаках по стоянкам хранения и местам запуска беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России 31 декабря нанесли удары по стоянкам и местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 января, в воскресенье.

Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине

По данным военного ведомства, российские военные высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, занятых в создании ударных дронов. Эти аппараты применяют «для совершения террористических атак против Российской Федерации».

Отечественные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Белгородской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях и в Крыму.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили базу 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиДроныПВОВСУУкраинаИгорь КонашенковМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры