Минобороны РФ сообщило об атаках по стоянкам хранения и местам запуска беспилотников ВСУ
Вооруженные силы России 31 декабря нанесли удары по стоянкам и местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 января, в воскресенье.
По данным военного ведомства, российские военные высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, занятых в создании ударных дронов. Эти аппараты применяют «для совершения террористических атак против Российской Федерации».
Отечественные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Белгородской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях и в Крыму.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили базу 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
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