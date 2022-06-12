Раскрыли символическое значение литеры О российской армии
Символическое значение буквы О, которую использует российская армия в ходе военной спецоперации на Украине, раскрыл генерал-полковник, командующий группировкой «О» Александр Лапин. На церемонии награждения своих бойцов он рассказал, что означает «О», сообщает портал «Русская весна».
Впервые увидев О на российском вооружении, противник назвал военных РФ отважными, особыми, отметил командующий группировкой.
«Этот знак — привилегия того, кто смело шел в атаку и громил врага», — подчеркнул, вручая награды бойцам, Лапин.
Он также напомнил, что другого пути вернуться на Родину с честью, кроме как с победой, нет.
Ранее Минобороны России объяснило, что буква Z на российской технике обозначает «За победу», а V - «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
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