Раскрыли символическое значение литеры О российской армии

Символическое значение буквы О, которую использует российская армия в ходе военной спецоперации на Украине, раскрыл генерал-полковник, командующий группировкой «О» Александр Лапин. На церемонии награждения своих бойцов он рассказал, что означает «О», сообщает портал «Русская весна».

Полиция Севастополя задержала мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z

Впервые увидев О на российском вооружении, противник назвал военных РФ отважными, особыми, отметил командующий группировкой.

«Этот знак — привилегия того, кто смело шел в атаку и громил врага», — подчеркнул, вручая награды бойцам, Лапин.

Он также напомнил, что другого пути вернуться на Родину с честью, кроме как с победой, нет.

Ранее Минобороны России объяснило, что буква Z на российской технике обозначает «За победу», а V - «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВоенныеРоссияВоенная Операция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры