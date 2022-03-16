Полиция Севастополя задержала мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Севастополе полиция задержала местного жителя, который избил 70-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
По её словам, 36-летний местный житель зашёл в продуктовый магазин и ударил пожилого мужчину, а затем скрылся. После задержания по месту жительства правонарушителя был проведён обыск.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пострадавший - ветеран ФСБ, а причиной конфликта стала наклеенная им на машину буква Z, которую российские Вооружённые силы используют в ходе спецоперации на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.
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