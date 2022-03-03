Минобороны РФ объяснило значение букв V и Z на военной технике
Министерство обороны России объяснило, что означают буквы V и Z на военной технике российской армии, которая участвует в спецоперации по защите Донбассе, сообщает «РЕН ТВ».
Объяснение в военном ведомстве оформили в виде фотографий, которые наглядно иллюстрируют лозунги, вкладываемые в данные обозначения.
Как оказалось, за символом V стоит фраз «Сила в правде».
А буква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена».
Отмечается, что публикация от Минобороны в Instagram собрала большое количество положительных комментариев. Россияне поддержали свою армию.
Власти Забайкальского края решили необычным способом поддержать проведение военной спецоперации на Украине. А водители читинских маршруток начали прилеплять к стеклам машин «листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z».
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