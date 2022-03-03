Минобороны РФ объяснило значение букв V и Z на военной технике

Министерство обороны России объяснило, что означают буквы V и Z на военной технике российской армии, которая участвует в спецоперации по защите Донбассе, сообщает «РЕН ТВ».

«Zабайкалье и КуZбасс»: Российские регионы выступили в поддержку спецоперации на Украине

Объяснение в военном ведомстве оформили в виде фотографий, которые наглядно иллюстрируют лозунги, вкладываемые в данные обозначения.

Как оказалось, за символом V стоит фраз «Сила в правде».

А буква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена».

Отмечается, что публикация от Минобороны в Instagram собрала большое количество положительных комментариев. Россияне поддержали свою армию.

Власти Забайкальского края решили необычным способом поддержать проведение военной спецоперации на Украине. А водители читинских маршруток начали прилеплять к стеклам машин «листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияМинобороны РФ
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