Расчет «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Расчет российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» применил тактику «кочующего» орудия и уничтожил украинский наблюдательный пункт на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал корреспонденту агентства командир подразделения РСЗО, перед военными была поставлена задача уничтожить выявленный беспилотным летательным аппаратом наблюдательный пост ВСУ.
«В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение», — отметил командир.
Впоследствии беспилотники зафиксировали поражение наблюдательного пункта противника.
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