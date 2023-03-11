Расчет «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Расчет российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» применил тактику «кочующего» орудия и уничтожил украинский наблюдательный пункт на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал корреспонденту агентства командир подразделения РСЗО, перед военными была поставлена задача уничтожить выявленный беспилотным летательным аппаратом наблюдательный пост ВСУ.

«В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение», — отметил командир.

Впоследствии беспилотники зафиксировали поражение наблюдательного пункта противника.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
ТЕГИ:Военная ТехникаВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ
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