«Пятница» будет защищать объекты в России от дронов

В России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных объектов от атак беспилотников, сообщает РИА Новости.

В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов

Ее планируют представить на форуме «Армия-2024» с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Речь идет об автоматических пулеметных платформах, а также цифровой системе безопасности «Пятница».

Новая система поможет защитить масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских дронов.

Данный проект был придуман в пятницу. Этим и объясняется название системы защиты.

Ранее компания «Башнефть» защитила нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников механическими сетками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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