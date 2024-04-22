«Пятница» будет защищать объекты в России от дронов

Ее планируют представить на форуме «Армия-2024» с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Речь идет об автоматических пулеметных платформах, а также цифровой системе безопасности «Пятница».

Новая система поможет защитить масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских дронов.

Данный проект был придуман в пятницу. Этим и объясняется название системы защиты.

Ранее компания «Башнефть» защитила нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников механическими сетками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

