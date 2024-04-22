«Пятница» будет защищать объекты в России от дронов
В России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных объектов от атак беспилотников, сообщает РИА Новости.
Ее планируют представить на форуме «Армия-2024» с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Речь идет об автоматических пулеметных платформах, а также цифровой системе безопасности «Пятница».
Новая система поможет защитить масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских дронов.
Данный проект был придуман в пятницу. Этим и объясняется название системы защиты.
Ранее компания «Башнефть» защитила нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников механическими сетками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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