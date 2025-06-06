СМИ: Беспилотники попытались атаковать НПЗ на окраине Энгельса
6 июня 202504:33
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод на окраине Энгельса, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, после падения обломков беспилотников на территорию, в небе появился густой чёрный дым.
До этого в районе аэропорта в Брянске произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru