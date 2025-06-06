СМИ: Беспилотники попытались атаковать НПЗ на окраине Энгельса

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод на окраине Энгельса, сообщает Telegram-канал Mash.

Обломки БПЛА упали на резервуар на Туапсинском НПЗ

По словам очевидцев, после падения обломков беспилотников на территорию, в небе появился густой чёрный дым.

До этого в районе аэропорта в Брянске произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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