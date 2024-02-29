ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram.
По данным ведомства, попытка атаки пресечена 29 февраля около 22:00 мск. Украинские войска применяли дрон самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - говорится в заявлении Минобороны.
Вечером в четверг в Курске и Курском районе объявили ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт призвал жителей укрыться в безопасном месте, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru