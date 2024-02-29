Еще один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Очередной беспилотник Вооружённых сил Украины был сбит 29 февраля над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над территорией Крыма сбили украинский беспилотник

В ведомстве уточнили, что новая попытка украинских сил атаковать объекты на территории России была пресечена в 17:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, в результате погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБелгородская областьМинобороны РФБеспилотники

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