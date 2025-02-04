Над Азовским морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»

Ракету ВСУ «Нептун» уничтожили над акваторией Азовского моря. Об этом заявило Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности"Нептун"», — подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 3 февраля военные ликвидировали 70 украинских беспилотников над шестью регионами, напоминает 360.ru.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаПВОМинобороны

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