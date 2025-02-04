Над Азовским морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»
4 февраля 202507:34
Ракету ВСУ «Нептун» уничтожили над акваторией Азовского моря. Об этом заявило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности"Нептун"», — подчеркнули в ведомстве.
В ночь на 3 февраля военные ликвидировали 70 украинских беспилотников над шестью регионами, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru