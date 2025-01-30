Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Курской областью

Уточняется, что ракеты были ликвидированы в одном из приграничных районов. Кроме того, в оперштабе выразили благодарность бойцам ПВО Вооруженных сил России.

Других подробностей случившегося не приводится.

Ранее российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из семи человек в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

