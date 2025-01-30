Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Курской областью
30 января 202516:27
Российские средства ПВО сбили в небе над Курской областью две ракеты ВСУ, сообщил Telegram-канал оперштаба региона.
Уточняется, что ракеты были ликвидированы в одном из приграничных районов. Кроме того, в оперштабе выразили благодарность бойцам ПВО Вооруженных сил России.
Других подробностей случившегося не приводится.
Ранее российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из семи человек в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru